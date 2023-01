MG: Mulher com bebê de colo escapa de desabamento por segundos

Três pessoas, entre elas uma mulher com um bebê de colo, escaparam de serem atingidos por um muro que desabou no município de Poço de Caldas, em Minas Gerais. O caso aconteceu no último sábado, 21, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com Mauro Barbosa Filho, coordenador da Defesa Civil de Poço de Caldas, o local já tinha sido vistoriado recentemente, e havia sido detectado risco de queda. Porém não houve interdição.

Veja o vídeo:

O alto volume de chuvas, encharcou o solo, o muro não resistiu e então desabou. A parte que caiu era antiga, não possuía um sistema de drenagem e estava com estrutura inadequada, segundo com informações do jornal Estado de Minas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência estava em processo de tombamento junto à prefeitura, e ninguém ficou ferido com a situação. Equipes da Secretaria de Obras fizeram a limpeza dos entulhos.



Sobre o assunto "Só temos que ter oportunidade", diz trans chefe de aldeia indígena

Incêndio na Boate Kiss: 10 anos de tristeza e impunidade

Boate Kiss: dez anos depois da tragédia, ninguém foi responsabilizado

Ativistas se reúnem na Marcha do Fórum Social Mundial em Porto Alegre

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 75 milhões

Tags