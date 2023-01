PF diz que homem conhecido como "Colômbia" é responsável pelas mortes de Bruno e Dom

De acordo com Alexandre Fontes, superintendente da PF no Amazonas, Rubens Villar Coelho, conhecido como "Colômbia", seria o mandante das mortes do indigenista e do jornalista britânico

O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Fontes, confirmou nesta segunda-feira, 23, que Rubens Villar Coelho, conhecido como "Colômbia", é o responsável pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips em junho de 2022, no Vale do Javari, no Amazonas.



Rubens está preso desde dezembro. Em junho, ele foi preso por porte de documentos falsos, na época em que prestava depoimentos sobre o caso. Em outubro, ele foi solto após pagar 15 mil de fiança, mas teve a prisão decretada novamente pela Justiça Federal por descumprimento das condições impostas para a concessão de sua liberdade provisória. As informações são do Portal G1.

"Não tenho dúvida que o mandante foi o "Colômbia". Temos provas que ele fornecia as munições para o Jefferson e o Amarildo, as mesmas encontradas no caso. Ele pagou o advogado inicial de defesa do Amarildo", disse Fontes em coletiva de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alexandre Fontes disse também que apareceram novos nomes ligados ao caso, como o do irmão de Amarildo. "Foi encaminhado um relatório à Justiça Federal com mais seis indiciamentos. Tínhamos anteriormente três nomes. Identificamos o irmão do Amarildo, que forneceu a arma de fogo. Ele vai responder por partícipe do homicídio”, comenta.



Sobre o assunto Indígenas denunciam ataque no Vale do Javari, onde Bruno e Dom foram mortos

Suposto mandante de mortes de Bruno e Dom Phillips é solto

Tags