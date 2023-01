Duas crianças morrem depois de canoa virar em um rio no sul da Bahia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as sete pessoas presentes na embarcação eram da mesma família, mas apenas cinco se salvaram

Duas crianças morreram quando uma canoa virou no Rio de Contas, povoado de Taboquinhas, em Itacaré, no sul do estado da Bahia. Os sete ocupantes eram da mesma família, mas apenas cinco conseguiram se salvar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros repassadas ao portal G1, as duas meninas identificadas como Ester Souza da Paixão e Débora Souza da Paixão morreram. As vítimas tinham 10 e 14 anos. Os corpos foram encontrados neste domingo, 22, e na manhã dessa segunda-feira, 23.

Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), de acordo com o Corpo de Bombeiros. O motivo da canoa ter virado ainda é desconhecido.

