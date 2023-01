Carnaval de rua do Rio deve movimentar R$ 1 bilhão

Os blocos de carnaval do Rio de Janeiro devem movimentar cerca de R$ 1 bilhão, com um público previsto de mais de 5 milhões de pessoas. A previsão do presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Ronnie Cosme, é que a folia das ruas responda por cerca de 20% do total que será movimentado pelo carnaval no setor de comércio e serviços da cidade.

Cosme participou hoje (17) da apresentação da estrutura que receberá as escolas de samba da Série Prata e Bronze, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da Riotur, um estudo da Agência de Promoção e Atração de Investimentos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (InvestRio) aponta que a movimentação comercial propiciada por todo o carnaval pode chegar a R$ 5 bilhões. O carnaval do Rio de Janeiro é composto por uma série de festividades, como os desfiles das escolas de samba no Sambódromo e na Intendente Magalhães, os blocos e megablocos de rua e os bailes e festas privadas. No caso do carnaval de rua, o número de blocos inscritos já passa de 600, em um balanço preliminar divulgado em 9 de janeiro pela Riotur.

"O carnaval já começou. Já tivemos alguns blocos, já tivemos ensaio técnico na Sapucaí. O Rio de Janeiro tem um carnaval que dura três, quatro meses", disse. "Depois de dois anos sem essa grande festa, a gente tem uma expectativa enorme."