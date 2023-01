Caminhão guindaste de 55 toneladas cai durante descarregamento em SC

Um caminhão guindaste de aproximadamente 55 toneladas caiu durante uma operação de descarregamento no Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, nesta terça-feira, 17. Em nota de esclarecimento, porto informou que o incidente não deixou feridos, mas que o veículo sofreu avarias.



A queda foi registrada por pessoas que presenciaram o momento e o vídeo viralizou nas redes sociais. Pelas imagens, é possível ver o automóvel sendo retirado de um navio quando uma das alças que o segura se rompe, fazendo o caminhão cair na plataforma da embarcação.

Em nota, publicada no site institucional, o Porto de São Francisco do Sul informou que o navio é de bandeira chinesa, com carga composta de mais de 200 máquinas, empilhadeiras e caminhões elétricos de última geração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Antes de iniciada a operação, as medidas de prevenção e de segurança foram adotadas, razão pela qual não houve qualquer risco à integridade corporal de qualquer pessoa, nem qualquer tipo de dano ambiental decorrente deste acidente", frisou porto.

"O caminhão guindaste danificado pesa cerca de 55 toneladas e sofreu avarias, sendo que o seguro da carga já foi acionado pelo armador e pelo operador responsável pela descarga. As operações portuárias dentro do Porto de São Francisco do Sul seguem normalmente a sua programação, inclusive no berço 102, onde está atracado o navio que finaliza esta operação", destacou ainda em nota.

Confira vídeo:

Guindaste arrebenta e caminhão de 55 toneladas cai no Porto pic.twitter.com/0i8LHJYFCn — Site RepórterMT (@reportermt) January 17, 2023

Sobre o assunto Segundo suspeito de plantar bomba em caminhão-tanque em Brasília se entrega

Morre aos 118 anos irmã André, a 'pessoa mais velha do mundo'

EUA condena ordens de captura contra ex-funcionários anticorrupção na Guatemala

Tags