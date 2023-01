Mulheres e crianças fazem show na torcida do Coritiba após proibição de homens no estádio

O clube seria obrigado a jogar de portões fechados, mas uma revisão no julgamento permitiu a presença de mulheres e crianças de até 12 anos no estádio; confira

Quase 9 mil mulheres e crianças comandaram a festa nas arquibancadas na partida entre Coritiba e Aruko, válida pelo Campeonato Paranaense, no último domingo, 15. A festa viralizou nas redes sociais com mensagens de elogios para a organização, respeito e beleza da torcida composta exclusivamente por mulheres e crianças.

O fato ocorreu após um decisão judicial proibir a entrada de homens na torcida presente nos estádios durante jogos do Coritiba. Ação foi promulgada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná após registros de confusão e vandalismo em meio à torcida do Coritiba e proibia a presença de qualquer público.

Porém, a torcida feminina recorreu e a Justiça revisou a decisão, liberando a entrada de mulheres e crianças em novo entendimento do caso no dia 11 de janeiro de 2023, flexibilizando assim a punição de portões fechados para Atheltico Paranaense e Coritiba por confusão causada no clássico em fevereiro de 2022.

Com a mudança, apenas mulheres e crianças de até 12 anos poderiam assistir aos jogos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Mulheres lideram torcida e dão show em partida do Coritiba e Aruko

Foi de arrepiar!



Elas cantaram, gritaram e torceram do início ao fim. Foram quase 9 mil mulheres e crianças fazendo o Couto Pereira tremer.



Festa histórica.



Franz Fleischfresser | Coritiba

Gabriel Thá | Coritiba pic.twitter.com/NT1uSA9kGB — Coritiba (@Coritiba) January 15, 2023

Com torcida de apenas mulheres e crianças, Coritiba vence o Aruko

O primeiro jogo seguindo a medida de torcida restrita marcou a estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense.



No duelo, embalado pelo grito de mulheres e crianças torcendo, o Coxa venceu por 1 a 0, com gol de Alef Manga, e coroou a festa nas arquibancadas.

No próximo sábado, 21, será a vez do Athletico Paranaense levar as torcedoras e os torcedores mirins do Furacão à Arena da Baixada, na partida contra o Maringá.

