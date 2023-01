Museu da Língua Portuguesa abre atividades gratuitas da Estação Férias

O Museu da Língua Portuguesa inaugura amanhã (12) as atividades gratuitas do Estação Férias – Vossas Palavras São Flâmulas, que vão até o próximo dia 28. Destinadas a todos os públicos, principalmente para quem está em idade escolar, as atividades incluem oficinas, brincadeiras e leituras e buscam ensinar, de forma lúdica, palavras em línguas indígenas para as crianças.

O evento faz parte da programação cultural relacionada à exposição temporária Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, que fala sobre línguas e culturas indígenas do Brasil.

Segundo a diretora técnica do museu, Marília Bonas, o objetivo do Estação Férias é reunir as famílias em torno do tema das línguas indígenas de maneira lúdica, apresentando novas formas de brincar e também aprender. “É mais uma atividade que o museu propõe a seus visitantes para aprender e conhecer as culturas dos povos originários”, disse.

Sempre de quinta-feira a sábado, das 10h às 17h, no Saguão B do museu, os visitantes terão acesso a vários nichos instalados no espaço. Haverá, por exemplo, almofadas-cobras para crianças pequenas, livros de literatura indígena com esteiras e almofadas para leitura e locais para a criação de carimbos grandes e a construção de instrumentos, entre outros.

Às quintas e às sextas-feiras, em quatro horários (10h, 11h, 13h30 e 15h), será oferecida a oficina Nossas Escritas São Flâmulas, em que o participante será convidado a criar pequenas bandeiras com frases e palavras pintadas a partir da técnica do estêncil.

“Nós escolhemos a palavra flâmula que é a definição de uma bandeira menor, que também simboliza o território tão importante para os povos originários para levar uma mensagem, além de ter o poder do movimento, do ir e vir. O público será convidado a sortear palavras em guarani, sabendo seu significado e a desenhar um território para essa palavra poder sobreviver e circular”, explicou a coordenadora do Estação Férias, Ângela Castelo Branco.



Aos sábados a Caravana Lúdica traz 20 jogos de diferentes épocas e partes do mundo, feitos em madeira reciclável, tecido e tinta. São jogos africanos, europeus, asiáticos e ameríndios, dos quais também se poderá conhecer as origens, pois monitores estarão presentes no espaço para contar a história dos jogos e explicar as regras.

"A Caravana Lúdica foi convidada para ocupar o território todo sábado trazendo de seis a dez jogos, que fazem parte de uma pesquisa muito grande e de uma série de jogos. Eles vão recuperando essa memória da ludicidade do jogo e vão construindo esses jogos que são considerados inclusive patrimônio imaterial da Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura]",disse Ângela.

No dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, o Coral Mirim Guarani se apresentará no Museu da Língua Portuguesa, que fica na Praça da Luz, no bairro do mesmo nome, na região central de São Paulo.

Matéria alterada às 16h43 para correção da data de abertura das atividades

