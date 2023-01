RJ: grupo de idosos furta farmácia e leva medicamentos

Três criminosos foram identificados depois das investigações policiais, que ainda trabalham no caso

Três idosos foram pegos em flagrante furtando uma farmácia no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada dessa segunda-feira, 9.

As imagens de uma câmera de segurança do espaço registraram que um dos integrantes do bando segurava uma lanterna para iluminar o ambiente enquanto o percorria.

Walace da Conceição, gerente do estabelecimento, contou, ao G1 Rio de Janeiro, que o bando levou todos os remédios de marca, arrombaram os cadeados da porta e os colocou em uma van.

“Limparam todas as prateleiras. Só deixaram os genéricos e similares. Os medicamentos de referência foram levados”, disse. “Quando saíram, deram a falsa impressão de que a porta estava trancada. Mas, quando eu fui abrir, eu vi os cadeados estourados”, acrescentou o gestor.

O gerente revela que os idosos não levaram nada além dos medicamentos. Até então, o prejuízo do crime ainda não foi calculado. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Por nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o comando do 6ºBPM (Tijuca) que a ocorrência não foi relatada. “Porém, assim que a unidade tomou conhecimento do fato, o policiamento foi reforçado na região da Barão do Bom Retiro”, esclarece.

Ademais, o comando da unidade já iniciou o contato com a delegacia da área para localizar e prender os autores da ação criminosa.

Dados do comando do batalhão ainda apontam que cerca de 30% das prisões feitas pela unidade no mês de dezembro foram de criminosos que praticam furtos em residências e estabelecimentos comerciais.

Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o número de roubos a estabelecimentos comerciais apresentou uma queda de 39%, quando comparado o mês de dezembro de 2022 e o mesmo período do ano de 2021.



