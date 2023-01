Leandro Karnal rebate comentários homofóbicos e críticas sobre diferença de idade para o marido

O historiador Leandro Karnal, 59, rebateu críticas que circularam nas redes sociais após revelar relacionamento de quatro anos com o cantor Vitor Fadul, 27. Karnal respondeu seguidores que desaprovaram a diferença de idade entre os dois, além de comentários homofóbicos.

A publicação do Instagram na qual veiculou o anúncio da união estável na sexta última, 6, surpreendeu aqueles acostumados com a discrição do historiador. O post já reúne mais de 410 mil curtidas e 32 mil comentários.



Um deles diz: "Diante da decisão mais importante da vida, você escolhe alguém com metade da sua idade? Eis aí a sabedoria incoerente". À internauta, Karnal respondeu ironizando: "Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua!".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro comentário sugere a decepção de uma seguidora com o relacionamento. “Esse guri aí está mais para ser teu filho com manias de coreano. Nem adianta vir com esses teus argumentos, fala sério”. O professor respondeu com pergunta retórica: “O lema da sua bio [de Instagram] é ‘cuidando da minha vida’. Você escreveu mesmo? Leu?”.

Além do julgamento em relação à diferença de idade, internautas também comentaram o fato de se tratar de um casal do mesmo gênero. Alguns, com teor homofóbico, foram rebatidos por Karnal.



"O bom é que sua aceitação ou não só fala de você e nada de mim. Sim, você é livre para aceitar ou não. Minha vida segue igual. Apenas pense: Você já se irritou com algum religioso dizendo que não aceita seu ateísmo?", escreveu ele a um dos comentários homofóbicos.

Ademais, a discordância com o preconceito foi, segundo ele, uma das razões pelas quais o levou a expor a relação de quatro anos. “Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos", ponderou.

O historiador recebeu, ainda, o apoio de milhares de seguidores. Um dos que saíram em sua defesa postou: "Sou psicólogo, e aos que se sentirem incomodados com a felicidade alheia me mandem msg, tenho horário disponível".

Além disso, recebeu o carinho de celebridades, como Gabriela Prioli, Mari Palma, Vitor Di Castro, Rodney William, Bruna Lombardi e Monja Coen.





Tags