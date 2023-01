Saúde: Vacina contra o coronavírus será aplicada anualmente no grupo de risco

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, anunciou que a vacina contra o coronavírus entrará no calendário anual de vacinação para pessoas que integram o grupo prioritário, que são idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.

No governo anterior, o imunizante não integrava o calendário anual de vacinação, fazendo parte apenas do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). O grupo deve se apresentar nos postos de saúde para receber o imunizante junto com o da gripe. O intuito é que o esquema inicie-se em abril.

“Agora, efetivamente, a Covid entra no nosso Departamento de Imunização. O ministério acabou de receber uma compra de doses que, a princípio, daria para cobrir esses grupos prioritários”, comenta Ethel Maciel em entrevista à Folha de S.Paulo.

“A ideia é que a campanha siga os mesmos grupos prioritários da gripe, que são os mais vulneráveis, como profissionais de saúde, imunossuprimidos, idosos. A princípio, será uma dose de reforço com a vacina bivalente”, diz.

À Folha, ela diz que a pasta terá como uma de suas prioridades o aumento do cumprimento do esquema vacinal e que a comunicação tem um papel importante para diminuir a resistência das pessoas em relação à vacina. A desconfiança com a vacinação cresceu, principalmente, por influências do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

“A gente tem o maior programa de imunização do mundo e sempre fomos exemplo. Infelizmente, estamos saindo dessa pandemia com essa imagem, acho que dizer ‘arranhada’ é muito pouco. A comunicação, sem dúvidas, vai ser central neste governo para que a gente possa recuperar a confiança [na vacina]”, completou.

