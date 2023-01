Magda Soares morre aos 90 anos e deixa legado no cenário educacional brasileiro

Um dos nomes mais marcantes da educação nacional, Magda Becker Soares morreu aos 90 anos na madrugada do último domingo, 1° de janeiro. Magda foi professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e uma das criadoras da Faculdade de Educação (FaE).

Ela lutava, há quase um mês, contra graves consequências da metástase de um câncer antigo e recebia atendimento em casa, por opção dos familiares.

A também vencedora do Prêmio Jabuti com a obra “Alfabetização: a questão dos métodos”, em 2017, teve o reconhecimento da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que divulgou nota lamentando sua morte e destacando a importância da livre-docente em encarar o desafio de alfabetizar inúmeros brasileiros ao longo das últimas décadas.

Em 1990, ao fundar o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), abrigado na FaE, o conceito de letramento, que serviu como instrumento complementar ao aprendizado da língua portuguesa, foi criado. Mesmo já aposentada, desde os primórdios dos anos 2000, Magda ainda dedicava boa parte do seu tempo ao Ceale.

O corpo da professora foi cremado em uma cerimônia restrita à família. Magda Soares deixa os cinco filhos, Márcia, Lúcia, Magda Lúcia, Marco Antônio e Paulo Sérgio, além de quatro netos e dois bisnetos.

Um dos filhos, Paulo Soares, revelou, em depoimento à revista Diversa, da UFMG, que a mãe "não adiava compromissos e trabalhava muitas vezes nos finais de semana e de madrugada". Ele ainda destaca que Magda "se adaptou com facilidade surpreendente ao ambiente digital".

Também à revista universitária, a ex-aluna e colega na FaE, professora Eliane Marta Teixeira Lopes lembrou, ainda sob forte emoção, que a amiga de longa data lutou contra a ditadura militar, defendendo e abrigando pessoas que se viram ameaçadas pelo regime.

“É muito simbólico que Magda tenha partido hoje, quando o presidente Lula toma posse para seu terceiro mandato. Quando Fernando Haddad era ministro da Educação, eles se falavam com muita frequência, e ela ia sempre a Brasília para discutir com as equipes do MEC os rumos da educação brasileira”, contou.

Em texto escrito pelo professor Marcos Bagno, ele observou que ontem, 1°, foi "um dia de alegria, sim, mas, também, de muita tristeza", disse.

"É que nos deixou Magda Becker Soares, aos 90 anos, o nome mais importante da educação linguística brasileira do último meio século ou mais. Não consigo avaliar o tamanho da dívida que tenho para com ela. Sua influência em tudo o que penso e escrevo é grande demais e nem cabe na palavra 'influência'", completou.

O educador afirmou que Magda passou os últimos anos profundamente abalada com rumos da educação no País: "Com o desgoverno fascista que, felizmente, acabou. Mesmo assim, falava de planos para novos livros e novos projetos. Seu legado é imenso, abarca várias gerações de educadoras e linguistas. Tive a sorte de privar de sua amizade, porque além de tudo era uma pessoa adorável, bem-humorada e extremamente generosa. Obrigado, Magda!", agradeceu.

