Grupo de apostadores investe R$ 265 mil na Mega da Virada de 2022

Quem acertar todos os seis dezenas ganha um valor estimado em R$ 500 milhões; grupo conta com apostadores de 15 estados do Brasil e um participante do exterior

Um grupo de apostadores “investiu” R$ 265 mil no sorteio da Mega-Sena da Virada. Com membros de pelo menos 15 estados do Brasil e um do exterior, os participantes realizaram 12 bolões, com 1.200 cotas. O sorteio milionário ocorre neste sábado, 31, e deve pagar para quem acertar todos os seis dezenas um valor estimado em R$ 500 milhões.

O bolão é realizado há mais de uma década e tem como organizador o fotógrafo Ademir de Almeida, de 44 anos. Ao G1 Mato Grosso do Sul, ele conta que as apostas começaram a ser feitas em Dourados (MS) e, com o passar dos anos, foram expandidas para 15 estados e até para Portugal.

Ainda em entrevista ao portal, o idealizador relatou que o grupo teve início como uma brincadeira entre familiares, depois os amigos entraram no jogo, que se estendeu a desconhecidos.

Segundo ele, o grupo de amigos investiu, na edição deste ano, mais de R$ 100 mil nos principais sorteios. Um dos bolões conta com 98 pessoas e contrato para participação. Ao todo, mais R$ 30 mil foram investidos em duas apostas, sendo uma no valor de R$ 22.510,50 e outra no valor de R$ 8 mil no concurso especial.

A ideia de reunir pessoas e organizar as apostas se dá pelo aumento das chances de ganhar. Isso porque um número maior de jogadores, permite mais jogos registrados, além de apostas em mais números, o que é mais caro. A estratégia funcionou pela primeira vez em 2017, quando os apostadores acertaram a quadra da Mega da Virada e receberam R$ 22 mil — quantia que permaneceu em caixa para ser investido em outros jogos.

A segunda vitória veio em 2019, com a premiação no valor de R$ 1,1 milhão, que foi conquistada pelo grupo ao acertar a quadra da Quina de São João. Em 2021, os apostadores registraram uma aposta única no valor de R$ 22.510,50 na Mega-Sena da Virada e na Lotofácil da Independência, neste ano, o grupo acertou 13 números — faturando R$ 18.500.

Almeida explicou ao G1 MS que o valor da cota para participar do grupo principal é de R$ 1.100, quantia que é paga anualmente durante a renovação do contrato. Com o pagamento, o grupo garante a participação em quatro sorteios especiais: Mega da Virada, Dupla Sena Especial de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência.



