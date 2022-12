TV Brasil e Rádios da EBC apresentam programação especial natalina

No domingo de Natal, o programa Canto e Sabor do Brasil exibe, às 11h, uma edição especial com dois grandes nomes da música brasileira, Fagner e Renato Teixeira. Durante o episódio, que tem duas horas de duração, os artistas se juntam para tocar música boa, contar causos e desfrutar de um delicioso almoço natalino preparado pelo apresentador Paulinho Del Ribeiro no velho fogão a lenha.

A partir das 14h, o público vai conferir a maratona de sucessos do cinema estrelados por Roberto Carlos. O longa Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa (1970) é a primeira atração da série de produções da sétima arte protagonizadas pelo Rei. Depois, vão ao ar, às 16h, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1968, e Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora, de 1971, que fecha a trilogia às 18h.

No Festival de Cinema, às 22h30, o filme A Bela e a Fera conta a trama de um uma família falida que se muda para o campo e Bela, a filha mais jovem, parece ser a única entusiasmada com a vida rural. Certo dia, o pai arranca uma rosa do jardim de um palácio encantado e acaba condenado à morte pelo dono do castelo, um monstro. Para salvar a vida do pai, Bela vai viver com o estranho ser. Lá ela encontra uma vida cheia de luxo, magia e tristeza e, aos poucos, descobre mais sobre o passado da fera, que se sente cada vez mais atraída pela jovem moça.

Encerra a programação temática na TV Brasil o espetáculo inédito Candlelight, apresentado no programa Partituras, à 00h30. Iluminado por milhares de velas, o Quar​teto de Cordas Ornamentus executa um repertório natalino com clássicos que vão do Jingle Bells em versão rock’n’roll até Hallelujah, de Leonard Cohen. Realizados em mais de 100 cidades ao redor do mundo, os concertos Candlelight são conhecidos por democratizar o acesso à música clássica.

Rádios

Para celebrar o Natal, as rádios MEC e Nacional prepararam programas temáticos com seleções especiais de músicas. Ao longo de todo o fim de semana, os ouvintes podem entrar no clima natalino já pela manhã.

No Spotify, a MEC veicula uma playlist especial de Natal, com clássicos da data. Nas ondas da rádio, as atrações da emissora levam ao ar obras musicais para embalar a trilha sonora dos festejos desde as 6h de sábado, com o programa Áurea Música. Depois, seguem as edições temáticas dos programas Manhã MEC FM (7h), Oratórios de Natal (13h), Caderno de Música (14h30), Concertos Osesp (15h), Plateia (17h), Roda de Choro (18h), Especiais Rádio MEC - O Messias (19h), Especiais Rádio MEC - Seleções de músicas natalinas de álbuns lançados com a temática do Natal (21h), Claquete (22h) e Alma Blues (23h).

A partir da meia-noite de domingo, a MEC exibe os programas especiais em homenagem à efeméride: Jazz Livre! (0h), Oratório de Natal de Bach (1h), Caderno de Música (4h), Áurea Música (6h), Som Infinito (7h), Especial de Natal O Quebra-Nozes (8h), Oratórios de Natal (13h), Caderno de Música - Pastorais de Handel, Gottfried Finger e André Jolivet (14h30), Ópera Completa - The House without a Christmas Tree de Ricky Ian Gordon (15h), Claquete (18h), Música e Músicos do Brasil (19h) e Bossamoderna (22h).

Já a Rádio Nacional transmite no sábado, às 14h, uma edição especial de fim de ano do programa Hora do Ouvinte, com as músicas mais pedidas pelo público ao longo de 2022. No domingo, a celebração tem início às 5h, com o Canto e Sabor do Brasil de Natal, que conta com a participação dos músicos Fagner e Renato Teixeira. À tarde, às 12h, vai ao ar uma seleção temática de músicas natalinas para todas as idades.

Serviço TV Brasil

Sessão Família Sandman e a Busca pelo Sonho Perdido - sábado, dia 24/12, às 16h, na TV Brasil

O Show da Luna Especial de Natal - sábado, dia 24/12, às 17h30, na TV Brasil

Missa do Galo - sábado, dia 24/12, às 18h, na TV Brasil

A Caixa Mágica - sábado, dia 24/12, às 21h, na TV Brasil

Especial Blues Bloody Mary - sábado, dia 24/12, às 22h30, na TV Brasil

Especial O Quebra-Nozes - sábado, dia 24/12, às 23h, na TV Brasil

Canto e Sabor do Brasil Especial de Natal - domingo, dia 25/12, às 11h, na TV Brasil

Cine Retrô Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa - domingo, dia 25/12, às 14h, na TV Brasil

Cine Nacional Roberto Carlos em Ritmo de Aventura - domingo, dia 25/12, às 16h, na TV Brasil

Cine Retrô Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora - domingo, dia 25/12, às 18h, na TV Brasil

Festival de Cinema A Bela e a Fera - domingo, dia 25/12, às 22h30, na TV Brasil

Partituras Candlelight - domingo, dia 25/12, à 00h30, na TV Brasil

Serviço Rádio MEC

Programação especial natalina - ao longo de sábado, dia 24/12, e domingo, dia 25/12, na Rádio MEC

Serviço Rádio Nacional

Hora do Ouvinte - sábado, dia 24/12, às 14h, na Rádio Nacional

Canto e Sabor do Brasil Especial - domingo, dia 25/12, às 5h, na Rádio Nacional

Especial Musical - domingo, dia 25/12, às 12h, na Rádio Nacional

