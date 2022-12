Lagevrio: Anvisa autoriza venda de remédio para Covid-19 em farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira, 22, por unanimidade em circuito deliberativo, a venda do medicamento Lagevrio (molnupiravir) - utilizado no tratamento da Covid-19 - em farmácias de todo País. O uso emergencial do medicamento já havia sido liberado pela Agência em maio.

Segundo a relatora da decisão, Meiruze Freitas, a autorização da venda do fármaco pelo mercado privado, aumentará o acesso ao tratamento da Covid-19 em fase inicial, prevenindo a progressão da doença, além das internações hospitalares e mortes.

Apesar da eficácia da medicação, Meiruze reitera que o tratamento não substitui a vacina. "Reafirmo e enfatizo os benefícios esmagadores da vacinação, para proteção contra as formas graves e óbitos ocasionados pela Covid-19”, pontuou a relatora.

Covid-19: entenda como funcionam os tratamentos com eficácia comprovada

Lagevrio: como a venda em farmácias deve ser feita?

A venda do molnupiravir, conhecido internacionalmente pelo nome comercial de Lagevrio, será feita semelhantemente à de antibióticos. Dessa forma, o consumidor só poderá adquirir o medicamento após a apresentação da Receita de Controle Especial.

A prescrição médica possui duas vias, sendo assim, a primeira ficará retida na farmácia, e a segunda deverá ser devolvida ao cliente. Seu uso deve ser administrado por, no máximo, cinco dias consecutivos, após o início dos sintomas.

A decisão autoriza o fornecimento do medicamento para o mercado privado, com a rotulagem em inglês, porém com entrega da bula e folheto informativo aos pacientes abordando as informações referentes à gravidez e lactação, em português, junto com cada frasco de molnupiravir, além da disponibilização da bula em português no site institucional da MSD Brasil e no site global, também será possível escanear o código QR disponível no rótulo do produto que direcionará para o site global da empresa com acesso às bulas.

Lagevrio: quem pode e não pode fazer uso do medicamento?

De acordo com a Anvisa, o remédio é indicado para adultos acima de 18 anos que não precisam de ajuda de aparelhos para respirar e que apresentam risco aumentado de progressão da doença para casos graves.

Sua contraindicação é para mulheres grávidas ou lactantes (em fase de amamentação). Também não deve ser usado por pacientes hospitalizados ou como profilaxia pré-exposição ou pós-exposição para prevenção da doença.

