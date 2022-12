MS: Colchão com mensagem sobre traição é abandonado em rua

"Fui corno nesse colchão", diz mensagem. Marido supostamente traído se revoltou, escreveu a frase no colchão e largou o objeto no meio da rua

Um colchão foi abandonado no bairro Vila Sobrinho, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira, 19. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a mensagem peculiar exposta nele: "Fui corno nesse colchão".

A frase foi pichada em letras garrafais, e pessoas que trafegam pelo local registraram fotos e vídeos.



Algumas delas também relataram que existem habitantes que têm visitado com frequência o terreno baldio para realizar o descarte incorreto de entulhos, além de outros objetos. As informações são do Correio Oeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há duas hipóteses sendo levantadas pelos campo-grandenses. A primeira é de que o dono do colchão, de fato, descartou o objeto, mesmo em bom estado. A segunda é que se trata de um protesto contra quem foi até o endereço para jogar lixo e sujar o ambiente.

Sem residências ou câmeras de segurança por perto, não foi possível identificar quem o deixou na região.

Sobre o assunto Caças suecos Gripen passam a incorporar a frota da FAB

Expediente bancário tem alterações neste final de ano

Reitores do Rio de Janeiro criam fórum em defesa da educação

Museu de Arte do Rio terá entrada gratuita até 15 de janeiro

Tags