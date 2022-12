Bebê em cadeirinha sobrevive ileso a acidente que deixou dois mortos

Colisão envolveu nove veículos; mãe da criança segue internada em estado gravíssimo no hospital; motorista envolvido no acidente deixou a cena e é procurado

Um bebê em sua cadeirinha saiu ileso de acidente envolvendo nove veículos, registrado nesta sexta-feira, 16, na BR-467, entre Cascavel e Toledo, no oeste do Paraná, deixando oito feridos e dois mortos.

O avô da criança está entre as vítimas que morreram na colisão, causada pela entrada de um caminhão na contramão. Na tentativa de manobrar para seguir na via correta, o motorista bloqueou a pista, deixando outros veículos parados na rodovia.

Um segundo caminhão, que não foi capaz de frear a tempo, acabou batendo nos carros. O responsável pelo automóvel na contramão não permaneceu no local e é procurado pela polícia. As informações são do portal G1.

Atendimento às vítimas do acidente no Paraná

A tenente do Corpo de Bombeiros, Marcela Schwendler, entrevistada pela RPC, afirmou que “para todos os lados apontavam que tinham pessoas que ‘tavam’ ali em situações bem graves”.

A mãe do bebê foi encaminhada para o Hospital Universitário de Cascavel em estado gravíssimo. “Esse tipo de ocorrência, com muitas pessoas envolvidas, sofrendo aqui, não tem como não se emocionar”, completa a tenente Schwendler.

Entre as 10 vítimas atendidas, de acordo com o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), nove foram conduzidas até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPAs) e hospitais de Cascavel; apenas uma recusou o atendimento.

