Tudo o que se sabe sobre o assassinato do casal de rifeiros na Bahia

O assassinato de Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, 39, que atuavam como rifeiros, chocou a Bahia e deixou diversas dúvidas que ainda não foram respondidas. O crime aconteceu na tarde de domingo (11), em Barra do Jacuípe e as investigações continuam.

Quem são os rifeiros Rodrigo e Hynara



O casal Rodrigo e Hynara acumulava quase 190 mil seguidores nas redes sociais. Além do sucesso nas redes, eles eram, há dois anos, donos de uma empresa de rifas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda que com pouco tempo de funcionamento, o negócio mobilizava milhares de pessoas nas compras de bilhetes das rifas. Nos perfis dos dois, é possível ver diversas publicações de sorteios com prêmios que variavam de R$ 6 mil a R$ 50 mil para quem tivesse comprado o número sorteado.

Rodrigo também atuava como empresário de artistas de pagode na Bahia.

Moradores de Lauro de Freitas, na região de Portão, Digony e Naroka ostentavam uma vida de luxo. Pelas redes, faziam registros em festas, carros caros e viagens. Barra do Jacuípe, inclusive, era um destino comum para os dois, que tinham no local um ponto de descanso nos fins de semana.

Horas antes do duplo homicídio, Digony fez uma sequência de stories anunciando suas rifas à beira mar e no comando de uma moto aquática. O casal deixa dois filhos, um de três e outro de onze anos. O mais velho era filho biológico apenas de Naroka. A 33ª DT / Monte Gordo vai conduzir as investigações sobre a execução dos dois.

Quem matou o casal de rifeiros na Bahia



Ainda não se sabe o autor ou autores dos disparos que vitimaram o casal, muito menos a causa da morte.

Pessoas próximas ao casal afirmam que, apesar dos agentes da 59ª CIPM, que atua na região do Canto do Rio Jacuípe - onde o caso foi morto - terem recebido denúncia da ocorrência por volta das 18h30, os suspeitos estavam observando os dois ao longo de todo o dia. Porém, nenhum familiar ou amigo quis gravar entrevista e não se sabe quantas pessoas abordaram o casal.

A informação que se tem é que os dois receberam tiros na cabeça e no peito, falecendo ainda no local sem chances de socorro ou assistência médica.

Rifeira foi condenada por estelionato



Hynara Santa Rosa da Silva havia sido condenada por estelionato em dezembro de 2019. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a pena determinada para ela foi de oito meses de reclusão, além de pagamento de sete dias-multa.

Ela foi condenada por usar um documento falso para fazer um saque de R$ 4,5 mil de uma agência bancária na Pituba, em janeiro de 2016. A vítima era cliente do banco e a rifeira conseguiu desbloquear um cartão dela.

A vítima recebeu uma mensagem de SMS informando do saque e foi ao banco conferir. Hynara voltou à agência depois, no mesmo dia, para tentar fazer uma transferência maior via TED, e a Polícia Militar a prendeu em flagrante.

O valor roubado já havia sido repassado a um comparsa e não foi recuperado.

Rifeira previu o crime?



Hynara sempre acreditou que os sonhos costumavam ser “avisos”, e, por isso, decidiu compartilhar com uma amiga um desses presságios que teve na véspera da própria morte. "Sonhei que eu estava com você no Comércio, com roupa de academia e parou um carro e chamou o nome dela, aí deram um tiro, eu me escondi atrás da árvore e consegui rastejar até meu carro e comeu a chamar ela, porque meu carro é blindado... eles atiravam tanto e eu saí correndo até a polícia... e acordei assustada". (sic)

Horas antes do crime, Hynara apareceu para seus mais de 100 mil seguidores chorando e disse estar triste. Nos stories, contou que tinha acabado de conversar com uma amiga da época da escola, o que a fez relembrar dificuldades vividas na adolescência.

Do Correio 24h para a Rede Nordeste