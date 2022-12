Bagagem de passageiro com destino a Belo Horizonte explode no Aeroporto de Guarulhos

As pessoas que estavam no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 12, foram surpreendidas quando a bagagem de um passageiro que voltava dos Estados Unidos com destino a Belo Horizonte explodiu. De acordo com a GRU Airport, administradora do Aeroporto, o incidente foi registrado por volta das 9 horas da manhã, no terminal 1. A explosão danificou parte do teto do local.

Dentro da bagagem havia um aparelho para produção de água com gás, conforme informou o passageiro ao Portal G1. O rapaz vinha de Orlando e estava em conexão quando aconteceu. A GRU Airport confirmou o incidente com o spray e informou que a bagagem estava em área de check-in no momento do ocorrido mas que não houveram feridos.

"A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano", esclarece a nota. A empresa informou ainda que o estabelecimento funciona normalmente e o local está isolado e passará por uma perícia.

