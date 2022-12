Estudante de Direito leva bebê para a faculdade e professora se oferece para cuidar da criança

Por um imprevisto, a aluna não teve com quem deixar o bebê e acabou levando o filho para a faculdade, localizada em Sorocaba (SP)

Uma estudante de Direito precisou levar o filho de três meses para a faculdade e foi surpreendida após a professora se oferecer para cuidar do bebê durante a aplicação de uma prova.

A aluna de 32 anos, identificada como Bruna Fidje, tinha um exame com a docente da disciplina de Direito Processual Civil. Em entrevista o G1, Bruna afirmou que não conseguiu deixar o filho com o marido, por conta de um imprevisto, e não encontrou ninguém que pudesse cuidar da criança. A prova foi aplicada na terça-feira, 29.

Ainda segundo a mãe, a professora andava pela sala tirando as dúvidas dos alunos enquanto segurava o bebê no colo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi um bálsamo ver aquele cuidado, aquele carinho, a forma como uma mulher pode ter empatia com a outra e estender a mão. Ela ninou o bebê, alimentou e brincou com ele. Me emociono só de lembrar", contou.

Antes do início da prova, a jovem fez um registro da ação pois achou "a coisa mais linda". No vídeo, a professora aparece dando mamadeira à criança.

A docente Iris Lippi acompanhou a gravidez da estudante e contou que se ofereceu para ficar com a criança para que a aluna pudesse fazer a prova com calma. Ela também ressaltou a importância de estimular e incentivar as alunas.

"A gente, como professor, precisa compreender as dificuldades que os alunos têm. Eu acho que nós, mulheres sabemos o quanto é difícil a maternidade, principalmente se você está cursando a faculdade", apontou.

O ato foi motivo de emoção, pois Bruna relembrou as dificuldades em conciliar a maternidade com os estudos e afirmou que até pensou em trancar o curso por conta da gravidez.

"É muito difícil fazer faculdade de Direito cuidando de neném. É realmente um desafio e ainda mais para a gente que não tem babá. Eu ainda tenho o meu marido que me ajuda muito, minha irmã, mas existem mulheres que não têm nada disso".

Sobre o assunto Professora segura bebê de aluna para que a estudante não faltasse aula

Estudante com bebê é expulsa de sala e colegas fazem protesto; veja vídeo

Tags