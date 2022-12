TV Brasil celebra o samba com sucessos do gênero neste sábado

Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, festejado nesta sexta (2/12), aexibe uma série de apresentações especiais com repertório de clássicos do gênero na faixa musical deste sábado (3/12), às 23h15, com atrações que encantaram o público no palco do programa Todas as Bossas.

Apresentada por Bia Aparecida, a produção temática destaca os trechos mais marcantes de shows com grandes nomes do samba que passaram pela telinha do canal. A maioria dos espetáculos foi gravada no histórico estúdio 3 da emissora pública. A homenagem já está disponível no app TV Brasil Play.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

O especial combina a participação do saudoso sambista Monarco com a performance de personalidades das novas gerações como Arlindinho, Pedro Miranda, Rafael Caçula e Toninho Geraes.

A atração valoriza artistas consagrados como Xande de Pilares, Nilze Carvalho e Didu Nogueira. Também celebra astros do samba que fizeram história no gênero como Moacyr Luz, Noca da Portela, Nei Lopes e Paulinho Mocidade.

A seleção de sucessos inclui obras que atravessam gerações como "Vai vadiar", na interpretação de Monarco, e "Goiabada Cascão", na voz do veterano Nei Lopes. Os bambas mostraram todo seu talento no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em gravações registradas com exclusividade pela TV Brasil.

O repertório do especial também traz uma série de músicas marcantes. Arlindinho reverencia o pai Arlindo Cruz ao cantar o hit Meu lugar, Paulinho Mocidade solta a voz em Se o caminho é meu, Moacyr Luz toca Mandingueiro e Xande de Pilares solta a voz nas faixas Só vai de camarote e Mulher traída. Entre outras composições do gênero, o programa contempla Samba original e Meu pandeiro com o talentoso Pedro Miranda. Noca da Portela ainda entoa Falso amor sincero enquanto Nilze Carvalho dá uma canja de seu talento com Samba no quintal. Sobre o Todas as Bossas Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o programa Todas as Bossas é uma janela para diversos estilos musicais na TV Brasil. A cada nova edição, o estúdio da emissora torna-se palco de um show que contempla a variedade de cantos, ritmos e sotaques do repertório nacional. Em suas cinco temporadas, no ar desde 2016 no canal público, o programa já recebeu talentos variados. A proposta da faixa é exatamente apresentar um panorama sobre a diversidade de gêneros que formam a cena da música brasileira: da MPB ao axé, do samba ao rock, do romântico ao experimental. Já passaram pelo palco, bandas como Blitz e Detonautas até Dream Team do Passinho e Tchakabum, personalidades que já morreram como Ângela Maria, Elton Medeiros e Nelson Sargento, gênios do porte de Francis Hime, Ivan Lins e Geraldo Azevedo, além de talentos como Isabella Taviani, Leo Jaime e Luiz Ayrão. Dirigido por Waldecir de Oliveira, o programa Todas as Bossas também se destaca ao resgatar a tradição dos grandes espetáculos realizados no estúdio 3 da emissora pública desde os tempos da TV Educativa do Rio de Janeiro. Ao vivo e on demand Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site https://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv. Serviço Todas as Bossas – Especial Samba– sábado, às 23h15, na TV Brasil Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.