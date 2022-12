Bairro paulistano recebe festival Toyo Matsuri neste fim de semana

Neste fim de semana, a Praça da Liberdade-Japão, na região central de São Paulo, recebe a 52ª edição do festival de rua Toyo Matsuri. Cm programação totalmente gratuita, o festival conta com ampla programação cultural, incluindo shows musicais, apresentações típicas de dança e taikô (tambor) e artes marciais. As atrações vão das 10h às 18h. Haverá ainda oficinas grátis de origami, mangá, oshibana e pix art às 10h e às 14h.

Uma das novidades neste ano será o enfeite tsuru da sorte, um origami tradicional para ser pendurado no carro ou em qualquer ambiente de casa ou do trabalho. Confeccionadas em cores diferentes e representando desejos para 2023, todas as peças serão abençoadas em uma cerimônia xintoísta. As cores serão branco (paz), amarelo (dinheiro), verde (esperança), vermelho (paixão), rosa (amor) e azul (proteção). O amuleto será comercializado por um valor simbólico.

Durante o sábado (3) e o domingo (4), o visitante encontrará também a Feira de Artesanato da Liberdade e as barracas de alimentação, que já se preparam especialmente para atender o público e aos turistas que passeiam pelas ruas da região nesse período.

Organizado pela Associação Cultural e Assistencial da Liberdade, o evento tem o objetivo de agradecer pelo ano vivido e dar boas-vindas ao próximo ciclo. Para isso, as ruas do bairro são decoradas com noboris, bandeiras típicas com mensagens de boas festas e esperança, que permanecem nas ruas até dia 25 de janeiro, quando é celebrado o aniversário de São Paulo.

“Nosso objetivo é proporcionar alegria, esperança e compartilhar as tradições culturais orientais com os visitantes que prestigiam o bairro da Liberdade. Promovemos há mais de 50 anos esse evento e outros grandes festivais, como o Tanabata Matsuri, também para milhares de pessoas”, disse o presidente da associação, Tetuya Fujimoto.

O festival pode ser acompanhado pelas redes sociais Facebook e Instagram com @toyomatsuri.

