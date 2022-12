Vídeo mostra mulher sendo resgatada de "tribunal do crime" em São Paulo

Câmeras acopladas às fardas de policiais militares mostram o momento em que Karina Martins Bezerra, 26, é resgatada das mãos do "tribunal do crime" montado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Em depoimento, a vítima disse ter sido sequestrada em um bar no Itaim Paulista após ter se recusado a beijar um traficante. O caso aconteceu em 15 de agosto deste ano, em uma favela da zona leste de São Paulo, mas as imagens só foram divulgadas nesta sexta-feira, 02, pelo UOL.



O vídeo registra o momento em que os policiais se aproximam do cativeiro. A vítima vestia uma bermuda branca e blusa preta. As câmeras nas fardas dos PMs mostram Karina se levantando e caminhando, acompanhada pelos policiais militares.

Os seis suspeitos negaram envolvimento na ação, mas foram presos preventivamente sob a acusação de integrar o "tribunal do crime". Todos eles aparecem no vídeo da PM.

Os seis suspeitos foram presos preventivamente. (Foto: Reprodução/UOL)



A vítima

Dez dias após o resgate, a vítima teria sido assassinada por membros da facção na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. As informações são da Polícia Civil. Seu corpo não foi encontrado.