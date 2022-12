Defesa Civil alerta para chuvas intensas em Santa Catarina e no Paraná

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina e o Paraná vêm sendo monitoradas pela Defesa Civil Nacional. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias regiões dos dois estados estão sob alerta vermelho, indicando grande perigo de acumulado de chuvas até a noite de -feira (30).

As chuvas podem superar 100 milímetros por dia, informa o Inmet. “Com isso, o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em algumas regiões é elevado”.

Segundo a Defesa Civil Nacional, a região metropolitana de Curitiba, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, o sudeste paranaense, norte e sul catarinense e a Região Serrana e o nordeste do Rio Grande do Sul estão entre as áreas com maior possibilidade de desastres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante dessa previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou as defesas civis estaduais do risco.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, pede para que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, é importante procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre”, alertou.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do Paraná seguem trabalhando nas operações de busca no deslizamento de terra na BR-376. Segundo a Defesa Civil do Paraná, até o momento, uma morte foi confirmada e ainda não existem informações oficiais sobre o número de pessoas desaparecidas.

Paraná

De acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), outras três rodovias que dão acesso à região metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense foram atingidas por deslizamentos de terra e estão com pontos de bloqueio nesta ça-feira. A Estrada da Graciosa (PR-410) está totalmente interditada devido a deslizamento de terra na altura do quilômetro (km) 8, próximo à Grota Funda.

Na BR-277 foi registrado novo deslizamento de terra no km 41, próximo ao local atingido por queda de rochas no mês passado. O trânsito sentido litoral está totalmente bloqueado, com os desvios sendo realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 60, ainda em São José dos Pinhais. As equipes de operação de tráfego rodoviário do DER/PR auxiliam no trecho com sinalização de emergência, orientação ao usuário e disponibilização de serviços de guinchos.

O DER/PR recomenda que, caso seja possível, os usuários evitem o deslocamento para o litoral, uma vez que a previsão de mais chuvas está mantida pelos próximos dias, o que, além de agravar a situação, prejudica os serviços de recuperação das rodovias.

Tags