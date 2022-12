Operação da PF combate tráfico de drogas no Porto de Santos

A Polícia Federal (PF) participa da Operação Ágata, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo. A ação, que ocorre deste o último dia 21, visa a prevenção e repressão ao tráfico internacional de drogas e ocorre em parceria com outras instituições públicas.

As ações englobam patrulhamentos do canal portuário, bem como inspeções de cascos de navios, no intuito de localizar substâncias e materiais ilícitos inseridos em compartimentos das embarcações.

No dia 21 foram retirados 191 quilos cocaína, em tabletes, por mergulhadores da Marinha. A droga estava escondida no caixa-mar de um navio que fora selecionado para inspeção.

O entorpecente foi apreendido pela PF, que instaurou inquérito policial para a continuidade das investigações.

