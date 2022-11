Operações policiais no Rio de Janeiro deixam ao menos dez mortos

Três operações policiais no Rio de Janeiro deixaram ao menos dez mortos e dez feridos, nesta sexta-feira (25). As ações ocorreram no Complexo da Maré, no Morro do Juramento e em Niterói. Os feridos, dentre os quais dois policiais, foram levados para hospitais.

Na Maré, a operação da Polícia Militar e Civil, com cães farejadores, resultou na apreensão de cerca de três toneladas de maconha. Segundo a PM, alguns homens fizeram disparos contra as equipes e houve reação. “Após estabilizar a área, três indivíduos foram encontrados feridos e houve apreensão de um fuzil, uma pistola, um revólver e duas granadas. O socorro foi feito ao Hospital Municipal Souza Aguiar”, informou a PM em nota.

No início da operação, um policial militar ficou ferido durante confronto com os criminosos e foi encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde recebeu atendimento médico e apresentava quadro estável. De acordo com a PM, um homem foi encontrado morto, próximo à Avenida Brasil, que foi fechada por objetos em chamas, colocada pelos moradores, em protesto.

Quase ao mesmo tempo, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, outra operação policial resultou na morte de seis pessoas. A PM informou que realizava operação para reprimir o tráfico de drogas, quando foi atacada por supostos criminosos. Um deles foi encontrado próximo ao local do confronto e outros cinco morreram em uma casa, ao serem surpreendidos pelos policiais. Um policial militar foi ferido na mão.

Em Niterói, policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento quando foram informados sobre disparos de arma de fogo que estariam ocorrendo na comunidade Morro do Estado, na área central do município, na madrugada de sexta-feira. Segundo a PM, houve confronto.

“Após cerco tático e a área ser estabilizada, cinco indivíduos foram localizados feridos - três já estavam em óbito e dois foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima - e houve apreensão de um fuzil, três pistolas, entorpecentes e um rádio comunicador”, informou a PM.

