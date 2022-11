PR: padre é encontrado morto dentro da própria paróquia

José Aparecido Bilha, de 63 anos, era um dos párocos da cidade de Guaíra, na região Oeste do Estado; polícia investiga circunstâncias de morte do padre

Um padre foi encontrado morto dentro da própria paróquia na cidade de Guaíra (PR). Ele era responsável por uma das duas igrejas do município, que tem cerca de 30 mil habitantes.

Segundo moradores da cidade, José Aparecido Bilha, de 63 anos, havia passado a sofrer perseguição política após ter declarado voto no presidente eleito Lula (PT). Grupos que apóiam o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela reeleição, estariam organizando mobilizações para pressionar pessoas do município que votaram no petista.

Com isso, comércios e profissionais liberais da cidade estariam por dificuldades para manter clientes. O padre teria sofrido críticas e boicote de fiéis da igreja, e estaria, de acordo com relatos nas redes sociais, "passando por dificuldades pessoais".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia está apurando a situação da morte do padre. Entre as linhas de investigação estão a hipótese de suicídio e a possibilidade de crime motivado por divergências políticas.

Mais notícias nacionais

Sobre o assunto ICMBio abre consulta sobre concessão do Parque da Serra da Bodoquena

Homem acusado de fraude milionária contra a Caixa é preso no Rio

Estradas federais têm 11 interdições e sete bloqueios, diz PRF

Rio irá multar pet shops e clínicas que não relatarem maus-tratos

Festa do Alzirão, uma das mais tradicionais na Copa, é suspensa no Rio

Primeira fábrica de cadáveres realísticos para simulações clínicas é inaugurada no Brasil

Araras feridas são resgatadas durante fiscalização de clube no Rio

TRF faz mutirão de atendimento à população em situação de rua em SP

Tags