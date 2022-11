Questão do Enem 2022 pode ser anulada por não ter resposta certa

Prova do caderno de Matemática traz pergunta sobre salário, mas nenhuma alternativa traz a resposta correta; suspeita é que tenha havido erro de digitação

Uma das questões do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 pode ser anulada. Professores que realizaram a correção extraoficial da prova alegam que nenhuma das respostas à pergunta trazia o valor correto.

A questão, na prova de Matemática, trazia uma pergunta sobre salário com remuneração variável. A pergunta é a de número 141 no caderno rosa, 157 nos cadernos azul e cinza, e 175 no caderno amarelo.

Entre os itens, nenhum responde totalmente ao enunciado. Eles oferecem alternativas sobre a fórmula que deveria ser usada para calcular o valor pago a um funcionário, que receberia R$ 675 fixos, mais uma comissão sobre venda.

As alternativas, porém, ou apresentam cálculos incorretos na parte variável, ou um valor errado na parte fixa. A suspeita é de que houve erro de digitação.

Segundo um professor ouvido pelo jornal Estadão, o item D traria uma resposta aproximada à pergunta, pois o cálculo do valor variável está correto. A parte fixa, no entanto, traz a quantia de 625, em vez de 675, para a parte fixa.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração do Enem, ainda não se pronunciou sobre o tema. O gabarito oficial do Exame será divulgado na próxima quarta-feira, 23.

