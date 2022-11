Militar da FAB mata colega com tiro na cabeça dentro do Ministério da Defesa

A sede do Ministério da Defesa, em Brasília, foi palco de um assassinato na manhã deste sábado, 19. Dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) se desentenderam por volta das 7h e um matou o outro com um tiro na cabeça. As informações são dos sites Metrópoles e G1.

Kauan Jesus de Cunha Duarte, de 19 anos, foi encontrado no anexo do Ministério, no piso térreo, já sem vida quando a ambulância dos bombeiros do Distrito Federal (DF) chegou ao local.

Os dois se desentenderam no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo, durante a troca de turno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O autor do crime, segundo informa o boletim de ocorrência da Polícia Civil do DF, é Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos. A Polícia Civl, porém, não informou se o militar foi preso.

Ao Estadão, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que foi registrada a ocorrência de um homicídio na 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte, que ocorreu entre as 6h e as 7h da manhã deste sábado, num prédio anexo do Ministério da Defesa.

"Foi registrada ocorrência de homicídio na 5ª DP, nesta data, porém, em razão de ser crime militar, a investigação dos fatos ficará sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB)", diz a nota.

Em nota enviada aos meios de comunicação, o Ministério da Defesa lamentou o que chamou de "incidente ocorrido".

“O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea”, finaliza o texto.

(Com informações da Agência Estado)

Sobre o assunto Ministério da Defesa deverá ser chefiado por um civil, afirma Mercadante

Procuradoria cobra Ministério da Defesa para identificar responsáveis por atos antidemocráticos

Ministério da Defesa diz que relatório não descarta possibilidade de fraude nas urnas

Ministério da Defesa concede Ordem do Mérito Aeronáutico a Luciano Hang, da Havan

Ministério da Defesa propõe "votação paralela" com cédula de papel para teste no dia da eleição

Ministério da Defesa comemora 23 anos de criação

General Paulo Sérgio Nogueira assume Ministério da Defesa

Tags