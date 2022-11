Cearense morre em Goiás após explosão enquanto abastecia aeronave

O cearense Ícaro Noberto de Araújo, de 27 anos, morreu em um aeródromo de Goiás, região Centro-oeste do País. Ele abastecia uma aeronave quando aconteceu uma explosão. As informações são do portal G1.

De acordo com as primeiras informações, Ícaro teve mais de 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser socorrido, levado para um hospital, mas não resistiu.

O jovem trabalhava como piloto de uma aeronave de pequeno porte, em uma empresa aérea que presta serviço para produtores agrícolas da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O corpo de Ícaro deve chegar ainda neste sábado em Porteiras, sua cidade natal, distante 522,8 km de Fortaleza, para velório e sepultamento.

O POVO contatou a Polícia Civil de Goiás, que informou que não repassaria mais informações a pedido da família e da empresa onde o cearense trabalhava.