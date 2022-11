UFRJ aprova projeto multiuso para área onde ficava o Canecão

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aprovou o projeto de cessão de um equipamento cultural multiuso que será construído no local onde ficava a icônica casa de shows Canecão, fechada desde 2010. O projeto prevê também um restaurante universitário que servirá cerca de 2 mil refeições por dia e um prédio acadêmico para a UFRJ com até 80 salas de aula.

A discussão se deu em reunião extraordinária realizada ontem (17) pelo conselho. Após quase 2 horas de debate, o colegiado máximo da universidade aprovou a iniciativa por 38 votos favoráveis, sete contrários e duas abstenções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

O Equipamento Cultural Multiuso é uma das linhas de ação do Projeto de Valorização do Patrimônio da UFRJ e será construído a partir da concessão, a título oneroso, de área situada no campus Praia Vermelha, no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

Apesar do apoio da maioria dos membros do conselho, a cessão foi contestada especialmente por representantes do corpo discente da universidade, que questionam a concessão de espaços públicos da universidade à iniciativa privada.

Já a reitoria defendeu o projeto e disse que a iniciativa é um compromisso firmado frente a população carioca pelas quatro últimas administrações da UFRJ.

A concessão do espaço à iniciativa privada terá um prazo de 30 anos e prevê a realização de cerca de R$ 58 milhões em investimentos.

Tags