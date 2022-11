Vaticano autoriza processo de beatificação de Dom Helder Câmara

O processo de beatificação de Dom Helder Câmara tem avanço no Vaticano. Nessa terça-feira, 15, Roma anunciou a aprovação do processo diocesano para a beatificação do arcebispo cearense, após a confirmação de suas virtudes heroicas. Agora, Helder Câmara pode ser caracterizado como venerável.

Dom Hélder Câmara nasceu em Fortaleza, em 7 de fevereiro de 1909, onde foi ordenado padre em 15 de agosto de 1931, além de ter recebido sua ordenação episcopal em 20 de abril de 1952. Em 1964 foi nomeado arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife. O religioso atuou no estado de Pernambuco até sua morte, aos 90 anos, em 27 de agosto de 1999, em Recife.

Helder Câmara foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Além disso, durante a ditadura militar no Brasil, foi grande defensor dos direitos humanos e pregava uma Igreja voltada para os pobres e a não-violência.

Processo de Canonização

Até ser considerado santo, Helder Câmara deve passar por três etapas até concluir a Canonização. A primeira etapa, já concluída pelo religioso, é ser reconhecido como "Servo de Deus". Após o Vaticano aceitar abrir o processo de beatificação encaminhado por alguma diocese, é realizada a sondagem da vida e virtudes heroicas de santidade de um candidato ou que sofreu martírio em defesa da fé. Nessa etapa, ele passa à condição de "Venerável''.

Virtudes heroicas da Igreja Católica:

Fé Heroica;

Esperança Heroica;

Caridade Heroica;

Prudência Heroica;

Justiça Heroica;

Fortaleza Heroica;

Temperança Heroica;

Após a comprovação do milagre, o candidato é considerado "Beato". Com o título, a imagem do religioso pode ser oficialmente cultuada no país onde morreu. No caso de martírio reconhecido, contudo, o milagre é dispensado para a titulação.

A condição de "Santo" vem apenas após a comprovação de mais de um milagre e, então, a imagem do religioso pode ser venerada em todas as igrejas do mundo. Nessa etapa, os milagres são reconhecidos por médicos especialistas de fora da Igreja, que precisam atestar que a cura em questão não tem explicação científica.

