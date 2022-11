Acidente em globo da morte no Espírito Santo deixa feridos

Um acidente entre três motociclistas aconteceu durante performance circense dentro de um globo da morte, no centro de Colatina, noroeste do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira, 15. Haviam cinco motociclistas dentro da atração quando um deles se desequilibrou e caiu do veículo, ocasionando a colisão com outros dois.

As vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto os pilotos que não participaram ativamente do acidente continuavam dando voltas até que conseguissem sair do espaço. Por não ter acontecido nada grave, às 20h30min do mesmo dia, eles retomaram as apresentações, porém, com um integrante a menos, que estava com a moto danificada.

Em entrevista ao G1 Espírito Santo e TV Gazeta, o motorista, identificado como Slay, revela que o acidente foi causado por conta de uma falha mecânica. Ele ainda afirma que boa parte dos acidentes no globo da morte “são falhas técnicas, e não humanas”.

“Ainda mais dentro do globo da morte, a pressão é muito grande. Já aconteceu casos de quebrar a corrente, de estourar a corrente, estourar pneu, estourar o raio. É máquina. Infelizmente, não tem como garantir que nada vai acontecer”, disse Slay.

O vídeo foi gravado por uma pessoa da plateia e divulgado nas redes sociais. Eles costumam realizar o circo tanto em Sorocaba (SP), como em Colatina (ES), onde estavam, por possuírem autorização da prefeitura.

