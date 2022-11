Torcida do Corinthians fura bloqueio de bolsonaristas

Após a viralização de vídeos de membros da torcida organizada Galoucura, do Atlético Mineiro, furando bloqueios de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, agora foi a vez da Gaviões da Fiel, do Corinthians, fazer o mesmo. Na noite dessa terça-feira, 1º, torcedores do Corinthians que viajavam ao Rio de Janeiro enfrentaram os bolsonaristas na Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista.



Corinthians e Flamengo disputam nesta quarta-feira, 2, jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, membros da Gaviões da Fiel gritam palavras de ordem a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil no último domingo, 30, enquanto enfrentavam motoristas de veículos que interrompiam o tráfego da avenida. As informações são do Uol.



No último dia 26 de outubro, em jogo entre Corinthians e Fluminense, membros da Gaviões levantaram uma bandeira com a foto de Lula.



Os bloqueios de bolsonaristas em estradas do País começaram na última segunda-feira, 31, após o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), ter perdido a reeleição para seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

