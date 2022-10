Covid-19: Anvisa adia a chegada de pílula antiviral nas farmácias do País

O remédio impede a disseminação do vírus no organismo adicionando um "erro" em seu genoma, evitando o agravamento do quadro da doença

Após anunciar que o Molnupiravir estaria disponível nas farmácias do País esta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou a chegada do medicamento, como foi divulgado. Em nota, a MSD, empresa responsável pela pílula, informou que a Anvisa solicitou uma nova análise para que o medicamento chegue às farmácias e aos hospitais.

A primeira pílula antiviral contra a Covid-19 tinha previsão de chegar nas farmácias, hospitais e clínicas oncológicas do Brasil nesta semana. Um lote, com mil tratamentos de Molnupiravir, já se encontra em território brasileiro e será destinado a empresas privadas. Segundo a MSD ele custará R$ 1.700. O produto estará disponível para consumidor final, sob prescrição médica, a partir da semana que vem.

O medicamento foi aprovado para uso emergencial no tratamento da Covid-19 pela Anvisa, mas não teve autorização para entrar no Sistema Único de Saúde (SUS). O monulpiravir já é usado em 30 países com mais de 10 milhões de tratamentos distribuídos pelo mundo. A MSD ressalta que tem capacidade de atender qualquer demanda de produção do medicamento.

O remédio impede a disseminação do vírus no organismo adicionando um “erro” em seu genoma, evitando o agravamento do quadro da doença. Em pesquisas clínicas, o fármaco chegou a diminuir em 89% a mortalidade pelo vírus da Covid. O molnupiravir possui um diferencial em seu funcionamento, pois ele não apresenta alteração quando usado junto com outro medicamento, fator importante para pacientes em tratamento de doenças crônicas e graves.

O medicamento está em fase de estudos para profilaxia pós exposição. A pesquisa está sendo conduzida em vários países, incluindo o Brasil e a apresentação dos resultados está prevista para o primeiro trimestre de 2023.



