tbt: confira cinco conteúdos publicados há um ano no O POVO+

Com polêmicas, transferências no mercado do futebol e inicio das campanhas eleitorais, o O POVO+ traz cinco dicas para ficar por dentro do que está em evidência

Com o início do período eleitoral e próximo ao final das competições europeias de futebol, assuntos polêmicos e interessantes voltam ao noticiário local. Passando por temas de esporte, economia, comportamento e ciência, o O POVO+ traz reportagens especiais ao assinante para relembrar ou conhecer o que está em evidência.

Após se envolver em polêmica com a atriz Samantha Schmütz sobre não ser artista, Juliette Freire, campeã do BBB 21, rebateu a crítica em publicação no Twitter explicando a importância da arte, afirmando ser artista e que está aprendendo diariamente. "A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo.[...]Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa.", escreveu na rede social. Atualmente com quase 34 milhões de seguidores no Instagram, o O POVO+ mostrou, explicou e entrevistou em reportagem especial a estrategista digital Carol Mello, questionando como a paraibana conquistou tantos fãs durante o Reality e porquê arrasta multidões por onde passa.

O polonês Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, está próximo de encerrar o contrato com o clube bávaro, que se encerra em junho de 2023. Sem intenção de renovar, o jogador pretende mudar de ares no final desta temporada. Após desbancar Messi e Cristiano Ronaldo na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, Lewandowski é obcecado por marcar gols, acumular títulos e quebrar recordes. Filho de pais esportistas e nascido na Varsóvia, o O POVO+ mostra a trajetória e dados do artilheiro até o auge esportivo.

Com o acirramento político e a aproximação do período eleitoral em cima de dois candidatos a eleição presidencial, os veículos de comunicação ganham ainda mais importância para analisar e explicar o cenário aos leitores. Sendo um dos artifícios de demonstração, a charge tem o papel de criticar, principalmente os contextos políticos e sociais, com sarcasmo. Em reportagem especial publicada no O POVO+, o chargista e jornalista Clayton Rebouças conta como os desenhos podem ser usados para denunciar e criticar diversas situações.

A realização do Censo demográfico está programada para iniciar no segundo semestre de 2022. A pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para conhecer o país, detalhar as condições de vida da população e no direcionamento de políticas públicas. A realização da pesquisa demográfica foi cancelada em 2020 por causa da pandemia e por corte de recursos no ministério responsável. A reportagem especial do O POVO+ trouxe especialistas para explicar dificuldades futuras que o Brasil pode sofrer pela ausência de dados.

A chegada da Covid-19 trouxe ao meio do empreendedorismo formas de se reinventar no trabalho durante os períodos de isolamento social, com a necessidade de uso intenso da tecnologia. Em reportagem especial do O POVO+ trouxemos dados em que iniciativas de apoio a startups cresceram 30% no Estado em relação ao período pré pandemia.

