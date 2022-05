Projeto de Lei que cria o mês do ‘vira-lata caramelo’ é aprovada em Florianópolis

Se a lei for aprovada, a cidade realizará palestras e eventos educativos e também mudará a iluminação de prédios públicos com luzes de cor caramelo

O projeto de lei que cria o “Dezembro Caramelo” foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Florianópolis. A lei visa conscientizar a população sobre a guarda responsável de animais e evitar o abandono de cães e gatos no município. A proposta é dar visibilidade à campanha contra o abandono animal e homenagear cães de rua. O projeto foi aprovado no início do mês e aguarda sanção do prefeito Topazio Neto (sem partido) para entrar em vigor.

Autora do projeto, a vereadora Pri Fernandes (Podemos) justifica a escolha da cor caramelo por ser a mais comum entre os cachorros de rua no País. O mês de dezembro foi escolhido por ser a época do ano em que mais animais de estimação são abandonados em razão do período de férias.

"Animais de porte médio, macho e cor caramelo são os animais que mais são abandonados, não só em Florianópolis. É um perfil que se a gente não encontrar bons adotantes, eles vão ficar esquecidos em algum canto", explicou a parlamentar.

Se a lei for aprovada, a cidade realizará palestras e eventos educativos e também mudará a iluminação de prédios públicos com luzes de cor caramelo.

