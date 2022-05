Mulher deixa recado em carro de ex-marido após descobrir traição

Benedita, conhecida popularmente como “Naná Show” decidiu expor a traição do ex-marido, por meio de uma mensagem em um cartaz colado no carro dele. O caso aconteceu em Belém e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

A mensagem deixada pela empresária, no domingo, 12, começou a gerar comentários após moradores da avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, notarem o aviso no carro de Alessandro. No cartaz, Benedita afirmou que o ex-marido “sumia” toda semana para encontrar a amante. Naná ainda deu um prazo para o ex-companheiro buscar suas coisas em sua casa. Com informações do portal G1.

Confira o recado

"Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná."

Devido à repercussão da mensagem, Benedita utilizou o Instagram para manifestar sua opinião sobre o acontecido. “Não faz parte da minha conduta, mas já estava no meu limite de estresse. Quem convive [com Benedita] sabe e ponto”.