Hepatite infantil misteriosa pode ter relação com infecção prévia por Covid-19

Cerca de 28 casos da hepatite aguda misteriosa que atinge, sobretudo, crianças, estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde no Brasil. No Ceará, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), não existe nenhum caso sendo investigado. Especialistas conversaram com O POVO e analisaram que os casos podem ter relação com a pandemia e a Covid-19.



Em artigo publicado na revista científica The Lancet, pesquisadores da Imperial College, em Londres, no Reino Unido, e do Centro Médico Cedars Sinai, nos Estados Unidos, levantaram a teoria de que uma infecção prévia pela variante Ômicron, do vírus da Covid-19, teria relação com a hepatite infantil.

Segundo o texto científico, há a possibilidade do vírus da variante deixar "rastros" no organismo, como pequenos reservatórios que permanecem no trato gastrointestinal (boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus) e influenciam a inflamação exacerbada quando as crianças são infectadas pelo adenovírus que causa a hepatite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a infectologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Michelle Pinheiro, o tempo que as crianças ficaram em isolamento domiciliar pode influenciar nas infecções, uma vez que elas não foram expostas aos patógenos por muito tempo. "Essas múltiplas exposições acabam ocasionando a formação de acometimentos múltiplos e causando danos hepáticos maiores que podem levar à mutação do adenovírus", explica a médica. Em outras palavras, o adenovírus que causava a hepatite antes pode não ser o mesmo circula agora.

Nerci Ciarlini, também médica infectologista pediátrica, acredita que a hipótese mais forte seria a de que haveria uma junção das duas infecções: uma infecção prévia pela Covid-19 e uma infecção subsequente com o adenovírus. "Realmente foram encontrados amostras positivas do adenovirus em 72% dos casos no Reino Unido. A suposição seria a de que haveria a possibilidade da persistência do SARS-COV2 na mucosa intestinal", detalha.

A médica explica que o vírus da Covid-19, juntamente com a infecção pelo adenovírus, levaria à produção de algumas proteínas, chamadas superantígenos, que geraria uma resposta anormal das células de defesa do corpo. "Claro que isso não ocorreria em todas as crianças, pois seria necessário uma predisposição genética, digamos assim", frisa.

A médica diz ainda que as hepatites podem acometer qualquer faixa etária, contudo, crianças são acometidas por tipos específicos da doença. As chances do "cruzamento" entre as duas infecções, segundo Nerci, diminuiria se mais crianças tivessem sido vacinadas. "É importante ressaltar que não há relação entre a vacinação contra a Covid-19 e os casos da hepatite infantil aguda misteriosa", destacou.

Estados com casos suspeitos





Os 28 casos que estão sendo investigados no Brasil estão distribuídos entre sete estados (dois no Espírito Santo, quatro em Minas Gerais, três no Paraná, dois em Pernambuco, sete no Rio de Janeiro, dois em Santa Catarina e oito em São Paulo).

No Ceará, a Sesa, através de nota, afirmou que "tem orientado os municípios quanto ao sistema de notificações da doença (disponibilizado pelo Ministério da Saúde) com o intuito de assegurar as comunicações de possíveis suspeitas", afirmou.

“Os casos seguem em investigação. Os centros de informações estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (Renaveh) monitoram qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como casos suspeitos da doença”, completou a Sesa.



Prevenção

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 casos da doença já foram registrados em todo o mundo.

Para prevenir a infecção de crianças, as médicas infectopediatras indicam cuidados semelhantes aos tomado durante a pandemia da Covid-19, como:

Uso de máscara em população de risco e não vacinados;

Higienização rigorosa das mãos;

Evitar aglomerações em locais fechados, principalmente com crianças e não vacinadas;

Manter crianças com algum quadro de gastroenterite, diarreia e vômito utilizando um vaso sanitário isolado;

Manter vasos sanitários sempre higienizados com desinfetante.

Tags