Corpo de adolescente indígena que sumiu após sair de curso é encontrado em Roraima

O corpo da adolescente Janielly Grigório André, 15, do povo indígena Wapichana, foi encontrado em um igarapé e amarrado em uma árvore no município do Cantá, em Roraima, na terça-feira, 10. A identificação, no entanto, aconteceu apenas nesse último sábado, 14. A indígena estava desaparecida desde o dia 23 de abril após sair de um curso profissionalizante de Administração. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Encontrado por um homem que estava passando próximo ao igarapé na última semana, o corpo já estava em estado de decomposição e só pôde ser identificado por meio de perícia odontolegal de arcos dentários. Devido às condições do corpo, não foi possível confirmar a causa da morte, que está como “indeterminada”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informações da Polícia Civil de Roraima, a adolescente fez contato com a mãe antes de sumir, por volta das 19 horas. Ela informou que estava no Mirante, no bairro Calungá, e que iria à estação de ônibus para voltar para casa. Como Janielly não chegou, a mãe telefonou para a filha, mas a ligação foi para a caixa postal.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado, e as investigações e buscas estavam sendo realizadas pelo Núcleo de Investigação de Pessoa Desaparecida. Agora, o caso passou a ser investigado pela Delegacia Geral de Homicídios de Roraima. As informações são do G1 Roraima.

Tags