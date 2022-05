Série de TV vai mostrar atrativos turísticos da Via Liberdade

A maior rota turística do Brasil vai ser o tema de uma série de televisão que está sendo produzida pela Rede Minas, em parceria com a TV Brasil. O programa Rotas da Liberdade terá 13 episódios e vai mostrar alguns dos principais atrativos da Via Liberdade, uma rota turística recém-inaugurada que percorre a BR-040, rodovia que liga o Rio de Janeiro a Brasília.

A maior parte da Via Liberdade está no estado de Minas Gerais, e, por isso, o programa está sendo produzido pela Empresa Mineira de Comunicação. A EBC e a TV Brasil também vão produzir episódios com os atrativos turísticos localizados no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal.