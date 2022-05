Butantan envia dados complementares à Anvisa sobre uso da CoronaVac em crianças

Informações haviam sido solicitadas pela Agência há quase um mês. Processo de análise do uso do imunizante em crianças de 3 a 5 anos começou em março

O Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa terça-feira, 10, os dados científicos que haviam sido solicitados pela Agência para o processo de aprovação do uso da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. As informações complementares foram requisitadas ao fabricante do imunizante no último dia 14 de abril.

De acordo com a Anvisa, uma equipe de especialistas do órgão já iniciou a análise dos dados e deve apresentar as primeiras considerações sobre o conteúdo durante uma reunião entre a Agência e o Butantan, marcada para a próxima sexta-feira, 13. "A Agência fará a análise no menor tempo possível para uma avaliação segura de uma vacina destinada a crianças menores", disse a Anvisa, por meio de nota.

Sobre o assunto Covid-19: Brasil registra 30,5 milhões de casos e 664,3 mil óbitos

Covid-19: SP tem dois casos identificados da variante Ômicron XQ

Brasil tem 28 casos suspeitos de hepatite de causa desconhecida

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A análise do pedido da indicação da CoronaVac para a faixa de 3 a 5 anos teve início no dia 14 de março. Desde então, a Anvisa vem realizando reuniões frequentes com o laboratório desenvolvedor da vacina e especialistas externos. A Agência diz que a liberação para o uso depende do atendimento a todos os critérios regulatórios que são importantes para proteger a saúde do público alvo da imunização.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags