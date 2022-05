Vídeo: estação flagra mais de 300 meteoros no céu de Santa Catarina

A estação de monitoramento de Monte Castelo, no estado de Santa Catarina, flagrou mais de 300 meteoros em uma noite. Ao G1, o astrônomo amador Jocimar Justino relatou que pelo menos 120 meteoros eram detritos do cometa HalleyO cometa Halley é um cometa grande e brilhante que orbita em torno do Sol, em média, a cada 76 anos, quer dizer, seu período orbital pode oscilar entre 74 e 79 anos. Trata-se de um dos mais conhecidos e brilhantes cometas (visível a olho nu) de periodicidade “curta” do cinturão de Kuiper. Foi observado pela última vez em 1986 nas proximidades da órbita terrestre, calcula-se que a próxima visita seja no ano de 2061, a anterior ocorreu em 1910. (Fonte: InfoEscola) .

Os meteoros fazem parte da ETA Aquáridas, considerada a primeira grande chuva de 2022. Os detritos começaram a aparecer por volta das 3 horas de quinta-feira, 4. "Foi uma noite favorável porque praticamente o céu estava bem limpo, sem a presença de nuvens. A lua também não atrapalhou com a sua luminosidade desta vez. E isso coincidiu justamente em uma época que acontece o pico da chuva de meteoros", disse Justino ao G1.

Ainda em Santa Catarina, de acordo com a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), são esperados cerca de 35 meteoros por hora no pico da chuva (noites de 4 a 6 de maio), em condições ideais de observação.

A chuva Eta Aquáridas começou em 21 de abril e deve ir até o dia 12 de maio. Para observar o fenômeno, o melhor horário é a partir das 3 horas da madrugada, olhando na direção leste.

