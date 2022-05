Rádio Nacional estreia nesta segunda o programa É Tudo Brasil

Nesta segunda-feira (9), às 16h, estreia o É Tudo Brasil, novo programa de música e entretenimento da Rádio Nacional. Apresentado por Alê Bastos, Ana Pimenta e Marcelo Ferreira, a atração vai deixar os ouvintes por dentro dos novos sucessos da MPB e do pop contemporâneo. Além dos apresentadores, o jornalista Victor Ribeiro marca presença todas as quintas-feiras, com o quadro O Brasil de todos os cantos.

Ouça a matéria da Radioagência Nacional: