Homem mata noiva com água fervente enquanto ela dormia em São Paulo

Um homem chamado Denis Magalhães, 31, jogou água fervente dentro do ouvido de sua noiva, Jaqueline Carletto, 29, enquanto ela dormia. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 2, no bairro Vila Bela, em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar (PM-SP), ele cometeu suicídio logo após o crime. Os corpos dos dois teriam sido encontrados pelo filho de Jaqueline, que acionou os agentes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como femicídio seguido de suicídio. Jaqueline e Denis estavam noivos desde o último dia 3 de abril. As informações são do G1 São Paulo.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Jaqueline expressaram descontentamento. Segundo Margareth Fenolio, tia da vítima, Denis chegou à casa de Jaqueline "como um coitado que não tinha onde morar" e foi acolhido por ela. "Minha sobrinha te deu um teto pra morar, te apresentou uma família digna, e você fez isso com ela", escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi muita brutalidade, só nós sabemos como foi aí vê-la na cama. Covarde, matou ela dormindo sem defesa", disse Rogério Xavier, tio de Jaqueline.

“Que notícia mais triste eu recebi hoje! Você só queria ser feliz né, meu amor. E parecia estar, e esse monstro fez isso com você. Não conseguimos acreditar, você não merecia minha linda, é umas das milhares de mulheres [vítimas de] mais um feminicídio", escreveu Lidiane Carvalho, madrinha do filho da vítima.

Sobre o assunto Mulher é morta a tiros no Rio e namorado é suspeito de ser o mandante

Participação laboral feminina quase dobrou na América Latina em 40 anos

Patrulhas Maria da Penha garantem proteção a mulheres agredidas

Programa Vidas Preservadas promove live sobre feminicídio

Pesquisa registra número 74% maior de feminicídios no Ceará que o oficial

Homem tem 70% do corpo queimado ao pôr fogo na casa de mulher no Ceará

Femicídios e violência de gênero, um flagelo crescente no Curdistão iraquiano

Tags