EBC abre processo seletivo de estágio para Tabatinga, no Amazonas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) abre nesta quarta-feira (4) as inscrições para o Primeiro Processo Seletivo de Estágio em 2022. Os interessados devem fazer cadastro e realizar prova online no site da Super Estágios.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 15 de maio. São duas vagas e formação de cadastro reserva para nível superior, na regional da EBC em Tabatinga (AM), cidade onde está localizada a Rádio Nacional do Alto Solimões. São duas vagas e cadastro reserva para os cursos de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Pública.

O início das convocações está previsto para o dia 18 de maio. O estagiário de nível superior receberá bolsa no valor de R$ 600. Além da bolsa, os estagiários têm direito a receber auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados.

Mais informações devem ser obtidas no regulamento.

Confira o Cronograma

Inscrições para prova online: 4/5/2022 a 15/5/2022

Divulgação do gabarito: 16/5/2022

Publicação do resultado final: 17/5/2022

Início das convocações: 18/5/2022

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).

