Incêndio destrói galpão na Vila Maria, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções destruiu na tarde desta segunda-feira (2) um galpão na rua Balaiada, na Vila Maria, na capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, que foi acionado às 15h30, não há registro de vítimas até o momento.

O incêndio foi extinto por volta das 17h30, quando o trabalho de rescaldo foi iniciado. O combate ao fogo foi feito por 52 homens da corporação, com apoio de 16 viaturas. Parte do teto do galpão chegou a desabar por conta das chamas.

