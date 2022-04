Casal é preso por manter idosa e filha em cárcere privado por oito anos

De acordo com os policiais, os suspeitos deixavam as vítimas trancadas em uma residência com "condições degradantes e ofensivas à dignidade humana"

Uma mulher e o companheiro dela foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última quinta-feira, 28, suspeitos de manter duas pessoas em cárcere privado por aproximadamente oito anos. As vítimas, no caso, eram uma idosa de 82 anos e a filha dela, de 55 anos. Ambas tinham parentesco com a investigada, sendo, respectivamente, a mãe e a irmã dela. O caso ocorreu em Grussaí, na cidade de São João da Barra (RJ).

Com apoio de policiais militares, os agentes de segurança localizaram o lugar após receberem denúncias.

De acordo com os profissionais, os suspeitos deixavam as vítimas trancadas em uma residência com “condições degradantes e ofensivas à dignidade humana”. Além disso, roubariam o dinheiro que a mãe recebia de pensão para “benefício próprio” há quase dez anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O casal foi autuado por cárcere privado qualificado, abandono de idoso, maus-tratos de idoso e apropriação de pensão de idoso.



OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags