Asa de aeronave da Gol fica danificada após colisão com avião da Azul

O avião da Gol com 56 passageiros tinha como destino Campinas após saída do Rio de Janeiro (RJ). Segundo informou a companhia, ninguém ficou ferido com a colisão

A asa do Boeing 737-800, da Gol, ficou danificada após um choque com uma aeronave da Azul durante processo de taxiamento no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Não houve feridos após a colisão. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira, 29, e as duas aeronaves foram levadas para manutenção.

GOL Linhas Aéreas 737-800 collides with Azul Embraer E195-E1 while taxiing at Viracopos Airport in Brazil. No injuries reported. https://t.co/ra7xrdythQ pic.twitter.com/Se2QbhBitW — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 30, 2022

O avião da Gol vinha com 56 passageiros e tinha como destino Campinas após saída do Rio de Janeiro (RJ). Segundo comunicou a assessoria da empresa à CNN, a ponta da asa da aeronave atingiu de forma acidental a ponta da cauda do Embraer 195, que estava estacionado e sem passageiros em seu interior.

De acordo com a Gol, os passageiros “desembarcaram em segurança”, e o avião foi “disponibilizado para engenharia e manutenção para avaliação e reparo”.



Quanto à Azul, a companhia informou que a parte traseira da fuselagem do Embraer 195 também foi danificada. O acidente será analisado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para que haja mais detalhes sobre as causas do episódio.

Mecânico de aeronaves, Lito Sousa publicou em seu Twitter algumas possibilidades para a colisão:

Winglet do 737NG da Gol arrancou o cone de cauda do E-195 da Azul em Campinas ontem

Opções:

1) O E-195 tava estacionado fora de posição

2) O taxi do GOL estava fora da faixa

3) Os dois estavam certos e o "clearence" do aeroporto não permitira o taxi com um E-195 naquela posição pic.twitter.com/7TsuuyOKr5 — Lito Sousa (@avioesemusicas) April 30, 2022





