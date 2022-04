Oficinas capacitam produtores e artistas para participar de editais

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo faz oficinas de capacitação para artistas e produtores interessados em pleitear recursos do Programa de Ação Cultural (Proac). Serão oferecidas diversas turmas e horários ao longo do mês de maio, com formação sobre a elaboração, gestão e prestação de contas dos projetos.

O Proac terá, neste ano, 50 linhas de editais e vai disponibilizar R$ 100 milhões para apoiar ações culturais no estado. As chamadas abrangem diversas linguagens artísticas, como dança, audiovisual, literatura, música, teatro, além de apresentações online. Incluem também segmentos específicos para ações em áreas periféricas, coletivos e reuniões específicas do litoral e do interior paulista.

A secretaria lança ainda o Proac ICMS, que financia projetos culturais selecionados a partir de renúncia fiscal e terá recursos também de R$ 100 milhões.

Os horários e inscrições para as oficinas estão disponíveis na página da Secretaria de Cultura.

