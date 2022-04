Médico brasileiro morre em voo a caminho de lua de mel nas Maldivas

No voo, o médico se queixou de dores no peito e pediu ajuda a comissários de bordo. Apesar da tentativa de reanimação, ele não resistiu e morreu dentro do avião

O médico oncologista Glauto Tuquarre Melo do Nascimento, de 49 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 25, durante um voo internacional com destino ao Catar. Juntamente com sua esposa, o médico brasileiro havia embarcado no avião com o objetivo de comemorar a lua de mel nas Ilhas Maldivas.

Glauco e a publicitária Licia Dutra Tuquarre, de 36 anos, que já eram casados no civil, realizaram a cerimônia religiosa no último sábado, 23. Segundo nota divulgada nas redes sociais do médico, Glauto sentiu dores no peito e pediu ajuda a comissários de bordo. "Ainda em voo ele foi atendido por dois outros médicos que viajavam no mesmo avião, tentou ser reanimado mas não resistiu".

O avião pousou em Doha, capital do Catar, por volta das 10h20min (horário de Brasília) desta segunda, para uma conexão originalmente prevista na rota. O corpo do médico oncologista ainda se encontra em Doha. Até o momento, não há informações sobre translado do corpo do médico de volta ao Brasil.

Quem é Glauto Tuquarre, médico que morreu no voo a caminho da lua de mel?

Nascida no Amazonas, Glauto Tuquarre Melo do Nascimento era um médico com especialização em oncologista, formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Ele tinha mestrado em avaliação dos genes MLH1 e MSH2 e em câncer de intestino, além de ser doutorando em recidiva de câncer de mama.

O médico trabalhava em clínicas em Teresina (PI). Em Teresina, o médico era sócio de uma clínica e também já lecionou em faculdades de Medicina da cidade.

